Pronostic Burnley Everton : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Pas de vainqueur entre Burnley et Everton

Souvent calé en milieu de tableau lors des dernières saisons, Burnley a vécu un dernier exercice et doit encore lutter pour son maintien lors de ce nouvel exercice. En effet, les pointent actuellement en 18 position avec deux points de retard sur le premier non relégable, Watford. Les joueurs de Sean Dyche ont seulement remporté un match depuis le début de saison face à Brentford (3-1). Lors des dernières semaines, les Clarets ont accumulé les nuls (4 lors des 5 dernières journées). Pour son dernier match de championnat, Burnley a résisté à une formation de West Ham qui lutte pour les places européennes (0-0). Le jeu restrictif des partenaires de Nick Pope se traduit par une attaque peu productive, avec seulement 14 buts inscrits depuis le départ de la saison, dont 5 par la grande satisfaction du club, Maxwell Cornet. L'ancien Lyonnais évolue dans une position nettement plus haute sur le terrain qu'il ne l'était avec Lyon et se montre très performant. De son côté, Everton avait plutôt bien lancé ce nouvel exercice sous les ordres de Rafael Benitez. En revanche, lors des 11 dernières journées, les ont souffert avec un seul succès obtenu face à Arsenal (2-1). Lors de la dernière journée, les partenaires de Jordan Pickford ont réussi une excellente performance en prenant un point à Stamford Bridge face à une formation de Chelsea (1-1) qui joue le titre. Ce résultat est d'autant plus important que les Toffees évoluaient sans plusieurs de leurs meilleurs éléments puisque les Calvert-Lewin, Richarlison, Digne, Mina, Davies ou Townsend étaient soit blessés soit malades. Pour cette opposition entre deux formations pas au mieux et qui galèrent pour décrocher une victoire en ce moment, on pourrait assister à un match nul dont la cote semble intéressante à prendre avec le bonus de PMU permettait de parier sans pression.