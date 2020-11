Pronostic Burnley Crystal Palace : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Crystal Palace s’impose à Burnley !

Réputé pour être l'un des stades où il était difficile de s'imposer, le Turf Moor attend toujours la première victoire de ses protégés cette saison. Les hommes de Sean Dyche ont en effet disputé 3 rencontres de Premier League à domicile et se sont inclinés face à Southampton (0-3), Tottenham (0-1) et Chelsea (0-3). Les sont à l'orée de cette journée avant-derniers du championnat avec deux points pris en 7 journées. Burnley compte certes un match de retard, mais devra défier Manchester United sur celui-ci. Lors de la dernière journée, les partenaires d'Ashley Barnes sont allés chercher le point du nul à l'Amex Stadium de Brighton (0-0). Avec 3 buts marqués seulement, Burnley possède la pire attaque de Premier League. En face, Crystal Palace a connu des difficultés pour terminer la saison dernière mais s'est parfaitement repris pour ce nouvel exercice. Les hommes de Roy Hodgson ont débuté par deux succès face à Southampton (1-0) et surtout à Old Trafford face à Manchester United (1-3). Les ont ensuite connu un passage plus compliqué avec deux défaites de rang face à des formations de haut tableau, Everton et Chelsea. Lors de la dernière journée, Palace s'est largement imposé face au Leeds de Marcelo Bielsa (4-1). Séduisant dans le jeu, le club londonien dispose d'excellents éléments offensifs avec Michy, Eze, Zaha et Ayew. En forme, Crystal Palace devrait être en mesure de ramener une victoire de Burnley.