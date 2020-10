Pronostic Burnley Chelsea : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Chelsea enchaîne face à un Burnley quasiment inoffensif

Profitez d'un 1er pari remboursé de 100€ chez PokerStars Sports

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Burnley Chelsea :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Très actif au mercato, Chelsea a eu du mal à démarrer sa saison mais semble enfin lancé. L'arrivée d'Edouard Mendy juste avant la fin du mercato a permis de solidifier une équipe qui prenait jusque-là beaucoup de buts. L'ancien gardien rennais est venu remplacer le portier basque Kepa très souvent décrié depuis son arrivée coûteuse en provenance de Bilbao. C'est bien simple, depuis que Mendy a pris place dans les cages des, Chelsea n'a plus encaissé de but : match nul 0-0 contre Séville en Ligue des Champions et à Old Trafford face à Manchester United en championnat, pour 1 grosse victoire mercredi à Krasnodar en C1 (0-4).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Burnley galère en ce début de saison. Habitués à être très solide défensivement, lesmarquent toujours peu de buts (3 en 5 rencontres) mais en encaissent pas mal (9 en 5 matchs). Avec son bilan famélique d'1 point pris (1 nul pour 4 défaites), Burnley pourrait encaisser une nouvelle défaite sans pouvoir marquer ce samedi, comme cela a été le cas sur tous ses matchs à domicile de la saison pour le moment (0-1 face à Southampton et Tottenham en championnat et 0-3 contre Manchester City en Coupe de la Ligue anglaise). Le pari Chelsea gagne sans encaisser est à prendre dans la rubrique "Résultat et les deux équipes marquent (oui/non)" pour avoir une plus grosse cote chez un PokerStars qui revient dans le game avec de belles cotes et un bonus sympa.- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 100€- Misez votre premier pari de 100€ sur ce match et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€ en pari gratuitavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecRetrouvez le Pronostic Burnley Chelsea encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !