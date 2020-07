Pronostic Burnley Brighton : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Un Burnley – Brighton verrouillé

Cette rencontre de la 38e et dernière journée de Premier League entre Burnley et Brighton se joue sans enjeu. Les deux formations sont assurées de se maintenir et ne peuvent plus lutter pour les places européennes. La formation de Sean Dyche a réalisé une nouvelle saison intéressante dans son style caractéristique. Emmené par un Jay Rodriguez en forme, Burnley pointe en première partie de tableau devant des formations comme Everton ou Arsenal. L'ancien attaquant de Southampton peut compter sur sa complicité avec le néo-zélandais Chris Wood, auteur de sa meilleure saison en PL avec 13 réalisations. Les Clarets se montrent solides dans cette fin de saison dans le sillage d'un Nick Pope qui multiplie les arrêts, et d'une paire centrale Tarkowski-Long rodée au combat.

De son côté, Brighton s'est montré solide toute la saison pour prendre régulièrement des points. La victoire à Norwich, lors de la 33e journée, a certainement permis aux Seagulls de se maintenir. Les nuls obtenus face à Southampton et Newcastle sont venus définitivement confirmés le maintien de Brighton en PL. Le club du Sud de l'Angleterre peut remercier son « frenchy » Neal Maupay, auteur d'une première saison en PL convaincante avec ses 10 réalisations. Comme lors des 7 dernières rencontres de Burnley, un match cadenassé pourrait avoir lieu entre Clarets et Seagulls, avec moins de 3 buts dans la rencontre.