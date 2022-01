Pronostic Burkina Faso Tunisie : Analyse, cotes et prono du 1/4 de finale de la CAN

La Tunisie prend le dessus sur le Burkina Faso

Le Burkina Faso est une sélection habituée à disputer les phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations et a même été finaliste en 2013. Pour cette nouvelle édition, les Etalons se montrent très intéressants. Auteur d'une bonne partie lors du match d'ouverture face au Cameroun, le Burkina Faso avait craqué sur deux penaltys de Vincent Aboubakar (2-1). Ensuite, les Etalons ont décroché une victoire essentielle face au Cap-Vert (1-0) sur une réalisation d'Hassane Bande le joueur de l'Ajax. Pour conclure la phase de poule, les partenaires de Bertrand Traoré ont été accrochés par l'Ethiopie (1-1). Dans un quart de finale très ouvert face au Gabon, le Burkina Faso a longtemps cru tenir sa qualification en ouvrant le score par la star Bertrand Traoré, qui avait raté un penalty quelques minutes plus tôt. En supériorité numérique suite à l'expulsion d'Obissa, les Etalons se sont fait rejoindre dans les arrêts de jeu par les Gabonais (1-1). Contraints de disputer des prolongations qui n'ont rien donné, les Burkinabés ont fait la différence lors d'une longue séance de tirs aux buts.

De son côté, la Tunisie a vécu une phase de poule décevante. Surprise par le Mali lors du match d'ouverture (1-0), la sélection tunisienne s'est ensuite reprise face à la Mauritanie (4-0) grâce à un Wahbi Khazri inspiré et auteur d'un doublé. Handicapés par de nombreuses absences dues à la Covid, les Aigles de Carthage se sont fait surprendre au bout du temps additionnel par la Gambie. Qualifiée pour les 8de finale parmi les meilleurs troisièmes de groupe, la Tunisie est tombée sur un gros morceau avec le Nigéria qui avait fait une super impression au 1tour. Les partenaires de Dylan Bronn ont pu récupérer quelques joueurs pour cette rencontre. Absent eu début du tournoi, le capitaine et ailier Msakni a fait la différence en début de seconde période et a permis à sa sélection de créer l'une des sensations de cette CAN. Au prochain tour, les Aigles de Carthage devraient pouvoir compter pleinement sur l'ensemble de ses joueurs, et notamment sur le stéphanois Khazri, seulement entré en jeu face aux Super Eagles. La Tunisie monte en puissance dans cette compétition et elle devrait prendre le meilleur sur le Burkina Faso lors de ce quart de finale.