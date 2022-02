Pronostic Burkina Faso Sénégal : Analyse, cotes et prono de la demi-finale de la CAN 2022

Le Sénégal se qualifie pour la finale face au Burkina Faso

Profitez d'un 1er pari remboursé de 150€

Profitez d'un 1er pari remboursé de 150€

Si vous souhaitez parier sur ce Burkina Faso - Sénégal chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Absent de l’édition 2019 en Egypte, le Burkina Faso va participer pour la 3fois depuis 2013 à une demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Actuellement, leur meilleure performance est une finale en 2013, où les Etalons s’étaient inclinés contre le Nigéria. Dans le cadre de cette nouvelle édition, les partenaires de Bertrand Traoré ont été battus d’entrée par le Cameroun d’un redoutable Vincent Aboubakar. Depuis ce revers, la sélection burkinabé est invaincue avec un succès face au Cap Vert (1-0) en poule et un nul contre l’Ethiopie (1-1) lors de la dernière journée. En 8de finale, le Burkina Faso avait le match en main face au Gabon depuis l’ouverture du score de Bertrand Traoré. Par la suite, les Etalons se sont en plus retrouvés en supériorité numérique mais se sont fait surprendre en toute fin de partie. Contraints de disputer les tirs aux buts, les Burkinabés s’en sortis au bout du 9tir réussi par Ouedraogo. En quart de finale, le Burkina Faso s’est défait de la Tunisie (1-0) qui avait fait forte impression en 8de finale face au Nigéria. Pour cette rencontre, le sélectionneur Malo a dû se passer de son capitaine Traoré, resté sur le banc. Touché, le joueur d’Aston Villa a été préservé et devrait pouvoir tenir sa place face au Sénégal.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Sénégal reste sur une défaite en finale en 2019 face à l’Algérie. Annoncé comme l’un des grands favoris au titre, les Lions de la Teranga ont connu une phase de poule poussive. En effet, la formation sénégalaise a remporté son 1match au bout du temps additionnel sur un penalty de Sadio Mané face au Zimbabwe. Lors des 2 autres rencontres de groupe, les Sénégalais ont été tenus en échec par la Guinée (0-0) et le Malawi (0-0). En revanche, les joueurs d’Aliou Cissé semblent avoir élevé leur niveau de jeu lors des matchs à élimination directe. En effet, les Lions de la Teranga se sont tranquillement imposés (2-0) face au Cap Vert en 8de finale, alors qu’ils étaient en supériorité numérique (11 contre 9). Premier buteur de cette rencontre, Mané a également été victime d’un choc très violent face au portier cap-verdien. Le joueur de Liverpool s’est vite remis sur pied et a été décisif en quart en offrant 1er but de son équipe à Diedhiou. Les partenaires de Koulibaly ont ensuite fait la différence en seconde période avec des buts de Kouyaté et du revenant Ismaïla Sarr, qui a marqué pour ses premières minutes de la compétition (3-0). A noter qu’à l’occasion de ce quart, la très solide défense du Senegal articulée autour de Mendy et Koulibaly a concédé seulement son premier but de la compétition. Les Lions de la Teranga montent en puissance depuis les 8de finale. Sur leur lancée, les Sénégalais devraient se sortir du piège burkinabé.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivant votre inscription.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivant votre inscription.avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Burkina Faso Sénégal détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !