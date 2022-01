Pronostic Burkina Faso Ethiopie : Analyse, cotes et pronostic du match de la CAN 2022

Le Burkina Faso assure face à l'Ethiopie

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Burkina Faso Ethiopie :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La dernière journée du groupe A de la CAN se joue ce lundi. Avec 3 points, le Burkina Faso est 2et assurerait sa qualification en s'imposant face à la modeste Ethiopie. Après s'être incliné de peu face au pays hôte, le Cameroun (2-1), lors du match d'ouverture, les Burkinabais se sont imposés dans ce qui était sans doute la rencontre pour la 2e place face au Cap Vert (1-0). Privé de Bertrand Traoré qui devrait faire son retour ce lundi, les Etalons s'en sont remis à l'attaquant appartenant à l'Ajax, Hassane Bandé, pour l'emporter. Avant de débuter la CAN, Les Étalons étaient restés invaincus 8 matchs mais avait été éliminé de la course à la prochaine Coupe du Monde, non sans avoir fait douter l'Algérie qu'elle a tenu en échec lors de leurs 2 duels.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l'Ethiopie était présentée comme le petit poucet de ce groupe dont elle se retrouve d'ailleurs en dernière place, avec 0 points au compteur. La petite sélection a été dominée d'abord par le Cap-Vert (1-0), avant de sombrer totalement face au Cameroun (4-1) malgré une ouverture du score. 137nation au classement de FIFA, l'Ethiopie n'avait pas fait le poids dans leur poule éliminatoire dutour de qualification pour la prochaine Coupe du Monde 2022. Avec seulement 5 points pris, lesn'avaient fini que 3de leur poule, derrière le Ghana et l'Afrique du Sud, et devant le Zimbabwe. Au-dessus de son adversaire, le Burkina Faso devrait logiquement l'emporter.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Burkina Faso Ethiopie détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !