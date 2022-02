Pronostic Burkina Faso Cameroun : Analyse, cotes et prono du match pour la 3e place de la CAN 2022

Le Cameroun s'offre le podium en battant encore le Burkina Faso

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 200€

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 200€

Si vous souhaitez parier sur ce Burkina Faso Cameroun chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pays hôte de cette CAN 2022, le Cameroun ne soulèvera pas le trophée. Les Lions Indomptables ont en effet été éliminés aux tirs au but en demi-finale par le verrou égyptien (0-0 score final). Cependant, le Cameroun peut encore aller chercher la 3place qui effacerait un peu la déception de ses supporters. Ironie du sort, les Camerounais vont jouer leur dernier match de cette CAN face à leur adversaire du premier match, qu'ils avaient battu (2-1 sur un doublé d'Aboubaker). L'ancien attaquant lorientais et meilleur buteur de la compétition s'est montré très remonté contre le niveau de certains coéquipiers pendant la demi-finale et on peut compter sur lui pour être très motivé ce samedi et tenter d'aller chercher un 7but. Avant cette élimination face à l'Egypte, le Cameroun avait battu les Comores (2-1) et la Gambie (2-0) dans cette phase finale.enchezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐Battu donc d'entrée par le Cameroun, le Burkina Faso avait ensuite battu le Cap Vert (1-0) et fait un nul contre l’Ethiopie (1-1) en poule pour se qualifier pour la phase finale de cette CAN. En 8de finale, le Burkina Faso avait dû aller jusqu'aux tirs aux buts pour passer face auu Gabon. Les Burkinabés ont créé la surprise en quart de finale, en sortant la Tunisie (1-0) même si les Tunisiens auront été très irréguliers sur la compétition. En demi-finale, le Burkina Faso a logiquement chuté face au Sénégal (3-1). Parmi les équipes qui se trouvaient dans le dernier carré, le Burkina semblait un cran en-dessous des 3 équipes et devrait une nouvelle fois chuter face au Cameroun.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 100€ habituels.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Eh oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 100€ habituels.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Eh oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Burkina Faso Cameroun encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, cotes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !