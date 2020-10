Pronostic Bulgarie Pays de Galles : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Nations B

Le Pays de Galles enfonce la Bulgarie

Le foot bulgare vit des heures difficiles. La génération des Popov, Tonev et Milanov qui aidaient cette sélection à ne pas sombrer n'est plus convoquée, et désormais, la Bulgarie fait face à un cruel manque de talents. En milieu de semaine dernière, la sélection bulgare participait aux barrages de rattrapage pour le prochain Euro. Les partenaires de Kraev ont été largement dominés à domicile par la Hongrie (1-3) et ne retrouveront pas les joies d’une compétition internationale. Tenue en échec à domicile par l’Irlande (1-1) lors de la 1journée de Ligue des Nations, la Bulgarie s’est ensuite inclinée au Pays de Galles (1-0) et en Finlande dimanche (2-0).enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Pays de Galles sera en revanche du voyage pour le prochain Euro grâce à sa 2place obtenue dans son groupe des éliminatoires, derrière la Croatie. Battue par l'Angleterre en amical jeudi dernier, la sélection galloise est allé faire un bon nul en Irlande (0-0) dimanche pour son 3e match de cette Ligue des Nations. En septembre, les Gallois avaient su battre la Finlande à l'extérieur et cette équipe de Bulgarie à domicile (1-0 à chaque fois). De nouveau, le Pays de Galles pourrait s'imposer face à cette faible sélection bulgare.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Bulgarie Pays de Galles encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !