Pronostic Bruges Real Madrid : Analyse, prono et cotes doublées sur le match de Ligue des champions

Le Real enchaîne face à Bruges !

Le Club Bruges occupe la troisième place du groupe A derrière les 2 épouvantails que sont le PSG et le Real Madrid. Les Belges ne peuvent plus accrocher les huitièmes de la Ligue des Champions mais peuvent espérer conserver leur place sur le podium, qualificative pour l'Europa League. Bruges n'a pas remporté le moindre match dans cette compétition mais n'a perdu que sa double confrontation face au PSG. Les Belges ont pratiqué un football intéressant et auraient même dû repartir de Paris avec un tout autre résultat. Leader de son championnat avec 7 points d'avance sur Gent, Bruges va tout tenter pour accrocher cette troisième place, synonyme d'EL, mais sera privé de deux de ses cadres pour ce match, Diatta et Mata.

La mission des Belges ne sera pas simple face à un Real Madrid retrouvé. Les Madrilènes ont connu un début de saison poussif mais semblent être en progrès ces dernières semaines. La mauvaise nouvelle pour Zidane est la blessure d'Eden Hazard. Le Belge commençait à s'adapter à sa nouvelle équipe lorsqu'il a été stoppé dans son élan (blessure contre le PSG). Madrid a remporté 7 de ses 9 derniers matchs et occupe la tête de la Liga avec le Barca. L'attaquant français Karim Benzema réalise un début de saison canon et a signé 11 buts en Liga et 4 en Ligue des Champions. Zidane semble avoir trouvé son équipe et ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. En pleine confiance, le Real devrait confirmer ce regain de forme en s'imposant en Belgique face à Bruges.