Pronostic Bruges PSG : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des Champions

3/3 pour le PSG à Bruges

Profitez de 10€ sans dépôt et d'un bonus ÉNORME de 150€ offert par ZEbet

Profitez de 10€ sans dépôt et d'un bonus ÉNORME de 150€ offert par ZEbet

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Bruges - PSG :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La troisième journée de Ligue des Champions met aux prises les deux formations invaincues du groupe A, le PSG face au Club Bruges. Pour leur premier match, les Belges ont concédé le nul à domicile face à Galatasaray (0-0). Lors de la deuxième journée, les joueurs de Philippe Clement ont réalisé un exploit en allant prendre un point au Bernabeu dans un match où ils sont passés tout près de s’imposer. Ils ont mené de 2 buts avant de voir le Real revenir (score final 2-2). L’expulsion de Vormer a été préjudiciable, et le précieux milieux va manquer ce match face au PSG.chez⇒ ⇒⇐ ⇐Les Parisiens ont parfaitement lancé leur campagne européenne en étrillant le Real Madrid avec une très belle prestation et un Angel Di Maria en feu (3-0). L’Argentin réalise un incroyable début de saison et a été étincelant à Nice le week-end dernier (doublé). Depuis l’arrivée de Tuchel, Di Maria a retrouvé de sa superbe. Les Parisiens ont fait également le job en s’imposant à Galatasaray lors de la 2journée et sont donc en tête du groupe avec 6 points, 4 buts inscrits et 0 concédé. Le PSG ne pourra pas compter sur Neymar, blessé en sélection, mais retrouve Mbappé, auteur d'un but et d'une passe décisive face à Nice en entrant en jeu en fin de match. Pour ce match, Paris devrait enchaîner une troisième victoire dans ce groupe, avec sans doute un nouveau but de Mbappé.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !- Si vous ne souhaitez pas déposer, vous avez le droit à 10€ de pari gratuit dès votre inscription jusqu'au 27 octobre seulement- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !- Si vous ne souhaitez pas déposer, vous avez le droit à 10€ de pari gratuit dès votre inscription jusqu'au 27 octobre seulementavecavecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Bruges PSG détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !