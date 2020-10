Pronostic Bruges Lazio Rome : Analyse, prono et cotes doublées sur le match de Ligue des champions

Pas de vainqueur entre Bruges et la Lazio !

L'opposition entre le Club Bruges et la Lazio Rome met aux prises deux formations qui ont lancé leur campagne de Ligue des Champions par un succès. Champions de Belgique la saison passée, les Belges sont allés s'imposer sur le terrain du champion russe, le Zenit Saint-Petersbourg (1-2). Le jeune milieu de terrain Charles de Ketelaere a marqué dans le temps additionnel pour offrir 3 points précieux à sa formation. Ce succès n'est pas surprenant, car l'an passé, le club belge avait déjà réalisé une bonne campagne dans un groupe qui comprenait pourtant le Real Madrid, le PSG et Galatasaray. En Jupiler League, les hommes de Philippe Clement connaissent en revanche des débuts poussifs puisqu'ils viennent d'enregistrer leur troisième défaite en 10 journées face à Louvain, malgré une bonne 2place au classement. De son côté, la Lazio a signé une très belle victoire face au Borussia Dortmund en ouverture de la Ligue des Champions (3-1). Pas au mieux, à l'heure d'affronter les Allemands, les hommes d'Inzaghi ont fait preuve de réalisme face aux joueurs de Lucien Favre. L'excellent Ciro Immobile, ancien marsupial, s'est signalé en ouvrant le score. Sur leur lancée, les Laziale ont retrouvé les joies de la victoire en Serie A. En effet, la Lazio s'est imposée au Stade Olympique face à Bologne (2-1) avec une nouvelle réalisation d'Immobile. Cependant, le buteur (a priori testé positif à la Covid-19) manquera a priori ce match tout comme de nombreux Laziale. Au complet, la Lazio aurait été favori mais avec les absences, ce match entre deux équipes en confiance suite à leurs victoires respectives lors de la 1journée pourraient se terminer sur un match nul dont la cote doublée est juste exceptionnelle.