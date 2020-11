Pronostic Bruges Dortmund : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Dortmund assure à Bruges

Le Club Bruges s'était signalé l'an passé en Ligue des Champions en réalisant d'excellentes prestations dans le groupe du Real Madrid et du PSG. Les Belges avaient fini en troisième position et avaient été rebasculés en Europa League où ils s'étaient inclinés ensuite largement face à Manchester United. En Jupiler League, les Brugeois ont remporté leur championnat national en terminant avec 15 points d'avance sur La Gantoise. Pour cette nouvelle campagne de Ligue des Champions, les hommes de Philippe Clement ont débuté idéalement en ramenant les 3 points de leur déplacement en Russie face au Zenit Saint-Pétersbourg (1-2). Lors de la 2e journée, les Belges avaient un joli coup à jouer face à une Lazio décimée. Mais le Club Bruges n'a pas réalisé le match escompté en concédant le point du nul à domicile (1-1) malgré un but de l'inévitable Vanaken.

Le Borussia Dortmund, malgré une forte domination, s'est inclinée au Stade Olympique de Rome face à la Lazio (3-1) en Ligue des Champions. Les hommes de Lucien Favre se sont ensuite repris à domicile face au Zenit (2-0) grâce aux deux pépites Sancho et Haaland. Depuis sa défaite à Rome, Dortmund a enchainé 3 victoires de rang face à Schalke, le Zenit et contre l'Armenia Bielefeld le week-end dernier. Ces trois succès sont sans doute intéressants pour Lucien Favre car ils ont été acquis sans le moindre but encaissé. L'autre bonne nouvelle pour les Marsupiaux est le retour depuis quelques matchs de leur capitaine souvent, Marco Reus. En forme, Dortmund semble en mesure de pouvoir s'imposer à Bruges.