Pronostic Bruges Borussia Dortmund : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des champions

Champion de Belgique la saison passée, le Club Bruges (ou FC Bruges) a parfaitement débuté ce nouvel exercice et occupe déjà la tête de la Jupiler League avec 6 victoires et un nul. Dans un groupe homogène comprenant également l’Atlético Madrid et Monaco, les hommes d’Ivan Leko devront néanmoins élever leur niveau de jeu face à ces clubs habitués de Ligue des Champions. Le Club Bruges compte sur sa recrue estivale, l’Iranien Kaveh Rezaei, pour faire la différence devant. L’ancien buteur de Charleroi a marqué à 16 reprises la saison passée et 4 fois déjà sur l'exercice 2018-2019 (3 fois pour Charleroi et 1 fois pour Bruges).Ce mardi, les Belges vont débuter leur campagne européenne face à un habitué de la Champions League, le Borussia. A Dortmund, le jeu offensif ne repose pas sur un seul joueur puisque 6 joueurs ont déjà trouvé le chemin des filets pour le BVB en seulement 4 matchs. Éliminés dès la phase de groupe en C1, puis dès les 1/8de C3 la saison passée, les Allemands ambitionnent de sortir de ce groupe homogène. Pour ce match, Lucien Favre devrait réintégrer Witsel dans le onze de départ pour apporter du volume de jeu et de l'intensité au milieu de terrain. La richesse de l’effectif du Borussia, ainsi que son expérience en Champions League, devraient permettre aux Allemands de l'emporter à Bruges.- Obtenez jusqu'à 150€ de bonus (60€ pour seulement 20€ déposés)- Misez 150€ de votre bonus ZEbet sur ce pari et gagnez- Misez 60€ de votre bonus ZEbet sur ce pari et gagnez- Si le pari est perdant vous aurez toujours votre Bonus pour continuer à parier !avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre en ce moment un premier pari remboursé de 290€ + 20€ de bonus en exclu en rentrant le code "SOFOOT" lors de votre inscriptionavecqui vous offre 50€ de paris gratuits peu importe que votre premier pari soit gagnant ou perdantavecavecavecavec