Pronostic Brighton Wolverhampton : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Un Brighton – Wolverhampton cadenassé

Habitué à devoir lutter pour son maintien, Brighton a très bien démarré ce nouvel exercice. En effet, lesont remporté 4 de leurs 5 premiers matchs. La suite fut beaucoup plus compliquée puisque Brighton n'a plus remporté le moindre match depuis, enchaînant principalement les matchs nuls (8 lors des 10 dernières journées). Sur cette période, seuls Manchester City et Aston Villa se sont imposés contre les hommes de Potter. Lesse sont fait une spécialité d'égaliser en fin de rencontre : ce fut le cas contre Crystal Palace (1-1), et lors des deux dernières journées face à West Ham (1-1) et contre Southampton (1-1). Lors de ces matchs, le buteur de Brighton fut le même, Neal Maupay. Le Français réalise une très belle saison et a déjà inscrit 6 buts. Le week-end dernier, les Seagulls étaient censés affronter Tottenham, cependant avec l'épidémie de Covid qui a touché le club londonien, la rencontre a été reportée.

De son côté, Wolverhampton a connu un exercice dernier décevant mais semble avoir retrouvé sa force cette saison. L'arrivée de Bruno Lage a changé le jeu desqui s'appuie désormais sur leur solidité défensive avec une défense à trois avec Coady, Saiss et Kellman. En difficulté en début de saison, les partenaires d'Adama Traoré se sont repris depuis la fin septembre. En effet, les Wolves n'ont perdu qu'une seule fois en 9 journées, sur la pelouse de Crystal Palace (2-0). En revanche, malgré deux belles prestations face à Liverpool et Manchester City, Wolverhampton a dû s'incliner sur le plus petit des scores (1-0 à chaque fois). Face aux, lesont tenu jusqu'aux arrêts de jeu tandis que face aux, l'expulsion de Raul Jimenez a certainement coûté un point aux hommes de Lage, qui regretteront également le penalty généreusement accordé à City. Brighton et Wolverhampton sont les deux formations les moins spectaculaires de Premier League puisque leur moyenne de buts/match est respectivement de 2 et 1,6. Pour cette opposition, on devrait donc voir un match cadenassé avec moins de 3 buts.