Pronostic Brighton West Bromwich Albion : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Pas de vainqueur entre Brighton et West Bromwich

Brighton a terminé la saison dernière en 15position avec 7 points d’avance sur le 1relégable. Les hommes de Graham Potter sont à l'orée de cette journée 16du championnat. Le bilan desest de 1 victoire, 1 nul et 3 défaites. Cependant, les 3 revers concédés l’ont été face à Chelsea, Manchester United et Everton, trois grosses écuries de Premier League. A coté de ça, Brighton a dominé Newcastle et a ramené un bon point de son déplacement à Crystal Palace le week-end dernier (1-1). A Selhurst Park, lesont perdu l’important Lewis Dunk, qui a été expulsé. Meilleur buteur du club la saison passée, Neal Maupay a déjà trouvé le chemin des filets à 4 reprises et a également délivré une passe décisive.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, West Bromwich a été promu suite à sa deuxième place en Championship. Les hommes de Slaven Bilic ont pour seul objectif de se maintenir. Leur difficile début de saison n’est guère encourageant puisqu'après 5 journées, lesoccupaient la 17place avec 2 points au compteur, obtenus grâce à leurs 2 matchs nuls à domicile face à Chelsea et Burnley. West Bromwich possède avec Liverpool la pire défense de Premier League (13 buts encaissés). De plus, le club de Birmingham a perdu ses deux premiers déplacements de la saison. A domicile, Brighton pourrait prendre le meilleur sur un WBA en difficultés.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’ArsenalavecRetrouvez le Pronostic Brighton West Bromwich Albion encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !