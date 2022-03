Pronostic Brighton Tottenham : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Tottenham se reprend à Brighton

Avec une seule victoire lors des 9 dernières journées de Premier League et surtout une série de 5 défaites en cours, Brighton n'est pas au mieux. Cependant, les ne sont pas encore menacés par la relégation car ils sont 13 et possèdent 11 points d'avance sur le premier relégable. Les protégés de Graham Potter possèdent cette avance car ils ont réalisé une très bonne première partie de saison. Dernièrement, Brighton a reçu les éloges de Guardiola et Klopp pour sa qualité de jeu tournée vers l'attaque. Le week-end dernier, les Seagulls ont commencé pied au plancher face à Liverpool mais n'ont pas su faire la différence au contraire des qui ont fait fructifier leur première opportunité par Luis Diaz. Sur ce but, le portier Sanchez peut s'estimer heureux de ne pas avoir été exclu suite à sa sortie semblable à celle de Shumacher sur Battiston. Malgré leurs velléités offensives, les joueurs de Brighton se sont finalement inclinés face à l'expérience de Liverpool (0-2). Lors de ce match, Adam Lallana s'est blessé et manquera donc la réception de Tottenham. De son côté, Tottenham a confirmé son incapacité à enchaîner les résultats. Auteur d'une superbe partie face à Everton (5-0) au Tottenham Hotspur stadium, le club londonien est retombé dans ses travers face à Manchester United (3-2). Lors de ce choc important en vue du Top 4, les se sont montrés défaillants défensivement en encaissant trois buts de la part de Cristiano Ronaldo. Tous les efforts offensifs avec deux buts marqués par Kane (qui revit sous Conte) et Maguire contre son camp (encore lui) ont été plombés par la fragilité défensive des partenaires de Lloris. Depuis début janvier, les hommes de Conte alternent quasiment tout le temps 1 victoire, 1 défaite, 1 victoire, 1 défaite, etc. (8 succès, 9 revers en tout). En poursuivant ce cycle, les Londoniens devraient se réveiller et s'imposer face à Brighton. Depuis la reprise, Conte semble avoir trouvé son XI avec les apports de Bentancur et de l'excellent Kulusevski. Le Suédois s'est parfaitement adapté au jeu anglais et son entente avec Kane et Son s'améliore match après match. Pour cette affiche, Tottenham devrait se reprendre et ramener au moins un nul de ce déplacement à Brighton, qui reste sur une série délicate de 5 revers consécutifs avec un seul but sur cette période.