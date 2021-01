Pronostic Brighton Tottenham : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Tottenham s'en remet à Son Heung-Min à Brighton

En cette 21journée de Premier League, Tottenham se rend chez le mal classé Brighton avec le besoin de prendre les 3 points. En effet, les Spurs viennent de s'incliner à domicile face à Liverpool et doivent repartir de suite sur une série. Avec cette défaite, les Londoniens avaient enchaîné 5 victoires et 2 nuls toutes compétitions confondues. L'autre mauvaise nouvelle de la semaine pour José Mourinho est la blessure d'Harry Kane qui devrait manquer plusieurs semaines de compétition. Avec 12 buts, l'international anglais est le meilleur buteur de Tottenham en championnat, à égalité avec Son Heung-min. Le 3meilleur buteur en Premier League de cette équipe est le... milieu international français Ndombelé avec seulement 3 buts.

José Mourinho va donc sans doute compter énormément sur son attaquant sud-coréen en l'absence de Kane. Son devrait bien évidemment être titulaire face à cette équipe de Brighton qui est seulement 17au classement. Buteur sur les deux premiers matchs de janvier, Son Heung-Min n'a plus marqué depuis mais sera vraisemblablement responsabilisé par son coach et il voudra en plus sans doute scorer pour donner de la force à Kane qui est son grand ami. Sur ce match, la victoire de Tottenham peut être aussi jouée vu la cote et la différence existante entre les deux équipes, mais le but de Son est quasiment à 3, ce qui semble vraiment à tenter avec votre 1er pari remboursé en cash chez PMU.