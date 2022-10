Pronostic Brighton Nottingham Forest : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Brighton se relance face à Nottingham

Profitez de 100€ offerts DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Brighton Nottingham Forest :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Sur la lancée de sa saison dernière, Brighton s’est montré très intéressant lors de l’entame de ce nouvel exercice. Cette réussite a attisé les convoitises puisque Graham Potter, le coach des Seagulls est parti rejoindre Chelsea en cours de saison. Les dirigeants de Brighton ont misé sur l’Italien De Zerbi qui connaît moins de réussite malgré de nombreux atouts. En effet, après un excellent match nul (3-3) à Anfield face à Liverpool, lesrestent sur deux contre-performances avec des revers face à Tottenham (0-1) et surtout le week-end dernier à Brentford (2-0). Suite à ces mauvais résultats, les Seagulls ont reculé en 7position. Dans son Amex Stadium, Brighton s’est incliné contre leslors de sa dernière réception (0-1), mais avait avant cela fait le taf avec notamment une large victoire sur Leicester (5-2). Cet été, lesont perdu Cucurella et Maupay, mais peuvent compter sur les Trossard, Mac Allister, Welbeck, Lallana, Gilmour et Undav.(Déposez 100€ et misez avec 200€) chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Nottingham souffre pour son retour en Premier League. Forest se trouve en effet en dernière position du classement avec 4 points de retard sur le premier non relégable. Lesont consenti à de lourds investissements cet été mais la mayonnaise ne prend pas. Le coach Cooper qui avait réalisé un excellent travail la saison dernière se trouve désormais sous pression. Le week-end dernier, Nottingham disputait un match important face à une autre formation en difficulté, Wolverhampton. Dans une rencontre serrée, lesont concédé un penalty transformé par le capitaine des Wolves, Neves. En fin de rencontre, Forest a eu l’opportunité d’égaliser sur un penalty mais l’excellent Johnson a vu son tir être stoppé par José Sa. Ce raté est significatif du manque de confiance des joueurs de Nottingham qui restent sur 6 défaites et un nul. Devant son public où il a battu Leeds et Leicester pour 1 nul face à Newcastle et 1 défaite face à Tottenham, Brighton devrait profiter de la réception d’une formation de Nottingham en grande difficulté pour se relancer.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(316€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Brighton Nottingham Forest détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !