Pronostic Brighton Newcastle : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Brighton veut valider son maintien face à un Newcastle en vacances

Promu en Premier League cette saison, Brighton n'a plus besoin que d'1 point pour valider son maintien. Portés par un Neal Maupay signant une très bonne première année sportive dans l'élite anglaise, les ont su récemment prendre des points face aux équipes à leur portée (victoire à Norwich, nul à Southampton), perdant en revanche face aux gros (Man U, Man City et Liverpool). En face, Newcastle est treizième du championnat et se laisser aller depuis qu'il se sait sauvé. Sur les 4 dernières journées, les n'ont pris qu'1 point. Après un nul concédé à domicile face au mal classé West Ham (2-2), Newcastle a perdu consécutivement face à Manchester City, Watford et Tottenham. Contre une équipe de Brighton qui devrait être plus motivée, les coéquipiers d'Allan Saint-Maximin pourraient enchaîner une 4 défaite.