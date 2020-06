Pronostic Brighton Manchester United : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Brighton continue de grappiller des points pour son maintien face à Manchester United

Contrairement à des équipes comme Watford, West Ham ou encore Bournemouth qui étaient dans le même bateau que Brighton avant cette reprise, les joueurs d'Albion ont parfaitement pris conscience de l'urgence de leur situation. Par conséquent, les partenaires de Neal Maupay ont mis les petits plats dans les grands face aux Gunners d'Arsenal. Menés 1 but à 0 suite à une réalisation de Pepe (68e), les ont renversé la tendance pour s'imposer sur le fil (2-1). Un succès précieux, confirmé par ce match nul obtenu à Leicester la semaine dernière (0-0). Malgré un calendrier particulièrement lourd, Brighton ne se défile pas et fait front.

Fort logiquement, Manchester United n'a pas les mêmes prétentions que Brighton concernant cette fin de saison. Avec 49 points au compteur, les sont sixièmes (49 points) avec 5 points de retard sur la 4place occupée par Chelsea (54). Pour se qualifier en Ligue des Champions, au vu de la cadence imposée par Wolverhampton (5e) et Chelsea, les partenaires de Paul Pogba devront se montrer irréprochables. Auteur d'un nul à Tottenham (1-1) et d'une qualification difficile à Norwich (1-2 après prolongations), Man U est capable de perdre des points à l'extérieur. En place depuis la reprise, Brighton devrait poser des problèmes à Man United.