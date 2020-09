Pronostic Brighton Manchester United : Analyse, cotes et prono du match de Carabao Cup

Manchester United s'impose encore à Brighton

Ce week-end, Manchester United s'est imposé à Brighton au terme d'une fin de match folle qui a vu l'arbitre checker la VAR après avoir sifflé la fin du match et offert un penalty à Man U sur une main de Maupay (victoire 3-2 des Mancuniens). Encore buteur pendant le match, l'ancien Niçois s'est retrouvé bien malheureux et ne devrait pas jouer cette rencontre, le club donnant vraisemblablement la priorité au maintien au championnat. Pour l'instant, Brighton a gagné 1 match sur 3, perdant face à Chelsea et donc Man U.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Manchester United espère que cette victoire à Brighton va l'aider à lancer sa saison. Le 3de Premier League et demi-finaliste de C3 lors du dernier exercice s'était incliné sur la pelouse de Crystal Palace pour son premier match de la nouvelle saison, avant de s'imposer à Brighton difficilement. Comme Brighton, Manchester devrait voir un large turn-over dans son 11 de départ, mais avec son effectif bien plus dense, lesdevraient s'en sortir et pouvoir rejoindre les 1/4 de finale de Carabao Cup.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecRetrouvez le Pronostic Brighton Manchester United encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !