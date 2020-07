Pronostic Brighton Manchester City : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Manchester City domine logiquement Brighton

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Brighton – Manchester City :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Brighton a certainement réussi son opération maintien en s’imposant sur le terrain de Norwich (0-1) la emaine passée. Le coach Graham Potter n’entraîne pas la formation qui propose le jeu le plus intéressant Outre-Manche mais peut s’appuyer sur un état d’esprit irréprochable. Lesont profité de la reprise pour marquer 7 points sur les 15 possibles, ce qui lui permet de posséder un petit matelas d’avance sur les relégables à 4 journées de la fin. L’ancien Niçois et Stéphanois Neal Maupay signe une bonne saison avec 9 buts inscrits, dont celui décisif dans les arrêts de jeu face à Arsenal. En milieu de semaine, lesn’ont rien pu faire face au champion, Liverpool (1-3), eux qui avaient déjà perdu leur précédent rencontre jouée à domicile face à Manchester United (0-3).enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Les joueurs de Manchester City se souviennent sans doute que l’an passé, ils étaient venus chercher le titre à l’Amex Stadium. Même s'il a perdu le titre cette saison, le club de Pep Guardiola a récemment pris le meilleur sur le champion Liverpool (4-0), quelques jours après le sacre des Reds. Les partenaires de Raheem Sterling n’ont pas connu la même réussite à Southampton où malgré de nombreuses occasions, ils se sont inclinés face aux Saints (1-0). City reste cependant un rouleau compresseur comme il l’a démontré face à Newcastle en début de semaine (5-0) et si Guardiola arrive à impliquer ses joueurs, le club devrait tranquillement s’imposer face à Brighton. Pour cette rencontre, lesdevraient l’emporter avec au moins deux buts d’écart.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecUn Bonus ÉNORME de 200€ dont 150€ sur vos 1paris sportifs avecavecavecavec, dont un premier pari remboursé de 100€Retrouvez le Pronostic Brighton Manchester City détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !