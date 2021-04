Pronostic Brighton Everton : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Brighton fait de la résistance face à Everton

Profitez de 100€ SANS CONDITION chez Betclic peu importe le résultat de votre 1er pari :

vous recevez forcément 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Brighton Everton :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En clôture de la 31journée de Premier League, Brighton affronte Everton dans une rencontre qui concerne les deux extrémités du tableau. D’un côté, lesluttent pour ne pas descendre en Championship et de l’autre lessont toujours en course pour l’Europe. Brighton avait réussi à prendre quelques points sur la zone de relégation mais s’est retrouvé ensuite sous la pression de Fulham. Les hommes de Graham Potter se sont ressaisis et ont enregistré deux précieuses victoires face à Southampton (1-2) et Newcastle (3-0). Ces points pris permettent à Brighton de compter un petit matelas d’avance sur Fulham, avec 6 unités supplémentaires. Le week-end dernier, lesont été tout proches de faire un joli coup à Old Trafford face à Man U mais ont été défaits en fin de rencontre (2-1). Depuis le début de saison, Brighton pratique un jeu intéressant mais qui a souvent manqué de tranchant dans le dernier geste. En revanche, ils ont tout de même réussi à marquer 6 buts sur les 3 derniers matchs.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Everton pointe en 8position avec 5 points de retard sur West Ham, qui occupe la dernière place qualificative pour la Ligue des Champions avant son match face à Leicester. Lessont toujours dans le coup puisqu’ils comptent 1 match de retard à disputer face à Aston Villa. Depuis le début de saison, le club de la Merseyside alterne entre bonnes séries et passage plus compliqué. Après avoir remporté 3 matchs consécutifs face à Liverpool (0-2), Southampton (0-1) et West Bromwich (0-1), Everton reste sur 4 matchs sans la moindre victoire. Battus par Chelsea en Premier League et par City en quart de la FA Cup, lesse sont faits surprendre à domicile par une formation de Burnley qui joue le maintien. Le week-end dernier, malgré le retour de James Rodriguez, Everton s’est contenté du nul face à Crystal Palace (1-1). En bonne forme, Brighton semble en mesure de prendre au moins un point face à une formation d’Everton qui a du mal en ce moment dans une opposition avec moins de 4 buts.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(158€ du pari + 100€ de bonus).- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecavecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecavecavec, sponsor de MonacoavecavecRetrouvez le Pronostic Brighton Everton détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !