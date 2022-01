Pronostic Brighton Crystal Palace : Analyse, cotes et pronostic du match de Premier League

Brighton solide face à Crystal Palace

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Brighton – Crystal Palace :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La 22journée de Premier League débute avec une affiche intéressante entre Brighton et Crystal Palace. Les deux formations sont calées au milieu de tableau mais ont montré de bonnes choses depuis l’entame du championnat. En effet, lesoccupent laplace avec 16 points d’avance sur la zone de relégation et se trouvent donc dans le ventre mou de Premier League. Les hommes de Graham Potter se montrent très solides puisqu’ils n’ont perdu qu’à 4 reprises cette saison en PL, seuls Man City, Liverpool et Chelsea ont moins perdu. En plus de cette régularité, Brighton offre des prestations intéressantes comme ce fut le cas à Liverpool (2-2), à Chelsea (1-1) ou lors de la dernière journée à Everton (victoire 2-3). Lesse sont fait une spécialité de marquer dans le « money time » , ce fut une nouvelle fois le cas le week-end dernier en FA Cup à West Bromwich avec Neal Maupay, buteur lors des prolongations. L’ancien Niçois, auteur de 7 buts en PL cette saison, avait déjà permis à Brighton d’arracher le point du nul à Selhurst Park face à Crystal Palace lors du match aller (1-1).chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Crystal Palace n’occupe que la 11place du classement mais ravit les observateurs par le jeu proposé. L’arrivée de Patrick Vieira a fait évoluer le jeu desqui propose désormais un jeu tourné vers l’offensive. Le recrutement judicieux opéré à l’intersaison avec Guehi, Andersen, Gallagher, Olise ou Odsonne Edouard fait de Palace une équipe très plaisante à suivre. Facile vainqueur de Norwich pour le dernier match de 2021 (3-0), Palace a ensuite concédé la défaite à domicile face à West Ham (2-3) dans une rencontre où la réussite a fui les Eagles qui ont heurté les montants à 2 reprises. Le week-end dernier, Palace a effectué un court déplacement à Millwall en FA Cup. Menée au score, la bande à Vieira a haussé le ton en seconde période grâce à ses joueurs français. Très bon lors de cette rencontre, Olise a inscrit le premier but avant d’offrir le second à Mateta (1-2). La formation de Brighton a montré cette saison qu’elle n’acceptait que peu la défaite, et devrait parvenir à accrocher au moins un nul à domicile, face à Crystal Palace, dans une rencontre avec plus d’un but.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Brighton Crystal Palace détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !