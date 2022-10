Pronostic Brighton Chelsea : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Brighton - Chelsea : Les Blues remportent le Potterico

Match spécial ce samedi en Premier League, avec Brighton accueillant une équipe de Chelsea qui lui a piqué son entraîneur Graham Potter en ce début de saison. Alors que les réalisaient un superbe début de championnat, ils n'ont toujours pas gagné depuis leur changement de coach. En effet, le bilan de De Zerbi depuis son arrivée est 2 matchs nuls et 3 défaites. Après avoir concédé le match nul à domicile contre le mal classé Nottingham Forest (0-0), Brighton s'est incliné sur la pelouse de Manchester City le week-end dernier (3-1). Le club reste cependant à une belle 9 place. Dynamique inverse pour Chelsea qui revit sous Potter même si le départ de Tuchel, vainqueur de la Ligue des Champions 2021, a affecté le club dans ses grandes largeurs. Depuis l'arrivée du coach de Brighton, Chelsea est invaincu. Les ont signé 3 victoires (Crystal Palace, Wolverhampton et Aston Villa) et 2 matchs nuls (Brentford et Manchester United à la dernière minute) en Premier League, remontant à la 5 place du classement. Mardi, Chelsea l'a emporté à Salzbourg (1-2) et assuré sa qualif en 8 de Ligue des Champions ainsi que la 1 place de son groupe, alors qu'il était bien mal parti. Sur sa lancée, Chelsea pourrait l'emporter à Brighton.