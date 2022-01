Pronostic Brighton Chelsea : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Chelsea se sort du piège Brighton

Profitez d'un 1er pari remboursé de 120€ chez bwin

Si vous souhaitez parier sur ce Brighton - Chelsea chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Equipe habituellement de seconde partie de tableau, Brighton réalise une saison très intéressante. En effet, lesoccupent la 9place du classement avec 15 points d’avance sur le premier relégable, Norwich, et 7 de retard sur la dernière place européenne. Depuis le début de saison, les partenaires d’Adam Lallana (de retour à un excellent niveau) se montrent très solides avec seulement 4 revers concédés (Chelsea en compte 3). Brighton hait la défaite et l’a une nouvelle fois montré le week-end dernier en arrachant en fin de rencontre un nouveau match nul face à Palace (1-1). Menés au score, lessont revenus au score sur un but contre son camp d’Andersen en fin de match. En première période, l’Allemand Gross avait raté un penalty. A l’aller, Danny Welbeck, avait également permis à Brighton de prendre un point en toute fin de rencontre à Stamford Bridge (1-1).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Chelsea a certainement dit adieu à ses derniers espoirs de titre en s’inclinant face à Manchester City le week-end dernier (1-0). Lesont eu plusieurs situations intéressantes mais ont manqué de justesse dans le dernier geste, au contraire d’un Kevin de Bruyne décisif. De plus, les hommes de Tuchel ont perdu leur seconde place puisque Liverpool s’est imposé lors de cette journée. Avec 13 points de retard sur les, lesdoivent désormais s’attacher à conserver leur place dans le Top 4. Arsenal et surtout Tottenham ont plusieurs matchs en retard qui pourraient leur permettre de se replacer. Un peu moins bien ces derniers temps, Chelsea doit rebondir sur la pelouse de l’Amex Stadium. Suite au revers concédé à l’Etihad, Thomas Tuchel a égratigné Romelu Lukaku. Le coach allemand montre des signes d’énervement depuis quelques semaines. La belle mécanique des Blues a perdu de sa superbe et des tensions surgissent au sein du club londonien. Néanmoins, Chelsea possède un effectif de qualité qui devrait lui permettre de se sortir du piège Brighton.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Brighton Chelsea encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !