Pronostic Brighton Burnley : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Brighton se donne de l’air face à Burnley

Profitez de 100€ SANS CONDITION chez Betclic peu importe le résultat de votre 1er pari

vous recevez forcément 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Brighton - Burnley :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En ouverture de la 8journée de Premier League, Brighton reçoit Burnley dans son Amex Stadium. Lesoccupent, après 7 journées, la 16place du championnat avec 5 points. Les hommes de Graham Potter ont pris des points lors de leur victoire à Newcastle (0-2), et contre Crystal Palace (1-1) et West Bromwich Albion (1-1). Pour le reste, Brighton s’est incliné logiquement face à Chelsea, Manchester United, Everton et Tottenham. Le week-end dernier, lesse sont inclinés de peu dans le Nord de Londres face à Tottenham dans une rencontre où ils ont réalisé d’excellentes choses et notamment l’ex-Blue Tariq Lamptey. Pas épargnés par le calendrier, les partenaires de Neal Maupay ont une belle carte à jouer lors de la réception d’une formation de Burnley dans le dur.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐Solide ces dernières saisons et souvent classé dans le ventre mou de Premier League, Burnley connaît en revanche un départ compliqué. En effet, après 6 journées, lesoccupent la place de lanterne rouge et ils ont un match en retard délicat à jouer contre Manchester United. A l’instar de Brighton, la bande à Sean Dyche n’a pas été aidée par un calendrier démentiel avec des oppositions face à Leicester, Tottenham ou Chelsea. Le seul point pris l’a été contre une formation de West Bromwich également dans le dur. Depuis son premier match face à Leicester, Burnley n’a trouvé le chemin des filets qu’à une seule reprise lors de la lourde défaite à St James Park face à Newcastle (3-1). Pour ce match entre équipes de bas de tableau, Brighton semble la mieux armée pour accrocher un résultat.- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(158€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Brighton Burnley encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !