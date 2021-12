Pronostic Brighton Brentford : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Brighton maître à domicile face à Brentford

Auteur d'une excellente entame de saison, Brighton s'est même retrouvé dans le premier tiers du classement au soir de la 5journée. Mais depuis leur succès face à Leicester à la mi-septembre, lesn'ont plus remporté la moindre rencontre de championnat. Cette terrible série a évidemment fait reculer Brighton au classement qui se retrouve désormais en 13position avec 20 points, tout comme Brentford. En ce moment, les hommes de Graham Potter accumulent les matchs nuls puisqu'ils en ont décroché 5 lors des 7 dernières journées, face à Liverpool, Newcastle, Leeds, West Ham et Southampton. En revanche, pour leur dernier match, lesse sont fait surprendre à domicile par une très solide équipe de Wolverhampton (0-1). A plusieurs reprises, les hommes de Potter sont revenus au score en fin de partie, souvent par l'intermédiaire de Neal Maupay.

En face, Brentford est le promu qui se comporte le mieux en Premier League avec une 12place au général. Les hommes de Thomas Frank ont connu des passages intéressants mais aussi des séries plus compliquées. Pour son dernier match de PL, Brentford a réussi une très bonne opération face à une formation de Watford qui lutte pour le maintien. Malmenés, lesont réagi en fin de match et se sont imposés grâce à une réalisation de Mbeumo (2-1). L'ancien Troyen réalise une très belle saison et forme un duo complémentaire avec Toney. En milieu de semaine, lesse sont inclinés face à Chelsea en quart de finale de la Carabao Cup (0-2). Brentford reste sur 4 déplacements sans la moindre victoire et pourrait souffrir physiquement sur la pelouse de l'Amex Stadium quatre jours après seulement son match face à Chelsea.