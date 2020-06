Pronostic Brighton Arsenal : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Brighton vendra chèrement sa peau face à Arsenal

Arsenal vit une saison cauchemardesque cette année. L'équipe ne dégage aucune cohésion, aucune constance dans les résultats, et surtout aucun équilibre. Le limogeage de l'ancien coach parisien Unay Emery en cours de saison n'a absolument rien changé dans les résultats. Mikel Arteta, le protégé de Guardiola, n'arrive pas à imposer ses idées pour le moment. Arsenal est 9de cette Premier League avec un retard conséquent de 8 points sur la 4ème place. Opposés à City mercredi soir, les Gunners ont pris l'eau contre les partenaires de Sterling (3-0) alors qu'ils avaient été éliminés de C3 avant la coupure.

Quinzième de cette Premier League avec l'un des effectifs les plus faibles du championnat, Brighton Hove Albion veut se maintenir pour une 3année consécutive dans l'élite du football anglais. Malgré cette légère avance sur la zone rouge, la situation est problématique car le calendrier de l'équipe est dantesque. Après ce match face aux Gunners, les partenaires de l'ancien Niçois Neal Maupay rencontreront Leicester City, Man United, Man City et Liverpool lors des 5 prochaines journées. Autant dire que cette rencontre, face à une équipe d'Arsenal en décomposition, est capitale. En ce sens, nous pensons que Brighton peut contenir les assauts du club Londonien et prendre au moins 1 point, d'autant que Brighton n'avait perdu qu'1 seul de ses 5 derniers matchs avant l'interruption de la saison.