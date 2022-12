Pronostic Brighton Arsenal : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Arsenal en leader face à Brighton

Dépossédé de son coach Potter par Chelsea au cours de la saison, Brighton reste tout de même à une belle 7place de Premier League. Après un moment d'adaptation pour l'excellent nouveau coach De Zerbi, lesont remporté 3 de leurs 4 derniers matchs, dont celui de reprise sur la pelouse de la lanterne rouge Southampton (1-3). En revanche, Brighton s'est fait éliminer de la League Cup quelques jours plus tôt par un club de League One puisque Charlton s'est imposé à domicile aux tirs au but.

En face, Arsenal fait un beau leader de ce championnat anglais. Privé du titre en Premier League depuis 2004, lessemblent enfin prêt à retrouver les sommets. Si la grosse blessure de Gabriel Silva aurait pu mettre un coup à cette équipe, elle a par exemple su renverser West Ham lundi (3-1) grâce à des buts de ses autres joueurs offensifs : Saka (4 buts), Nkietah (1 but) et Martinelli (5 buts). Désormais, Nkietah se retrouve aligné en pointe et il avait d'ailleurs déjà marqué face à Brighton en League Cup en novembre. Une nouvelle victoire d'Arsenal, la 5e consécutive, est possible.