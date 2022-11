Pronostic Brest Troyes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Troyes accroche Brest

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 150€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 150€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Brest - Troyes :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Lors de cette dernière journée avant le Mondial au Qatar, Brest reçoit Troyes dans une rencontre importante pour le maintien. Actuellement, le club breton occupe l’avant-dernière place du classement avec 2 points de retard sur le 1non relégable. Suite au mauvais départ du Stade Brestois, les dirigeants bretons se sont séparés de Michel der Zakarian. En attendant la Coupe du Monde et la probable nomination d’un nouvel entraîneur, l’ancien milieu de terrain Bruno Grougi assure l’intérim. Pour sa première sur le banc, Grougi avait vu ses hommes s’imposer sur la pelouse de Clermont (1-3). Incapable d’enchaîner, les Brestois ont ensuite partagé les points avec Reims (0-0) avant de s’incliner contre Nice (1-0) le week-end dernier. Malgré une prestation encourageante, les Bretons se sont inclinés dans le Sud de la France, manquant de réalisme offensivement. Très performant les saisons précédentes à domicile, Brest n’a toujours pas remporté le moindre match à Francis le Blé (3 nuls, 3 défaites).enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Troyes se situe à la 13place avec 3 points d’avance sur la zone de relégation et 4 sur leur adversaire du jour. Cette semaine, suite à un mauvais passage de 6 journées sans la moindre victoire, les dirigeants troyens ont décidé de se séparer de Bruno Irles, qui fait partie de la valse d’entraîneurs qui ont déjà perdu leur poste, certainement de peur de faire partie des 4 relégués en fin d’exercice. Après avoir signé deux nuls contre Ajaccio et Lorient, l’ESTAC avait livré une très belle prestation face au Paris Saint-Germain (4-3) malgré la défaite. Le week-end passé, les Troyens n’ont pas été payés de leurs efforts face à Auxerre (1-1). En effet, Troyes est tombé sur un grand Costil qui a empêché la bande à Irles de faire le break. Comme souvent dans ce genre de rencontres, les Troyens se sont fait reprendre en fin de rencontre. Au regard de la dynamique des 2 équipes, Troyes semble la formation la mieux placée pour accrocher un résultat en Bretagne.- Vous bénéficiez d'un bonus de 150€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 150€ !avecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Brest - Troyes encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !