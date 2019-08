Pronostic Brest Toulouse : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Brest sur sa lancée de sa montée face à Toulouse

La saison passée, le Stade Brestois a validé son accession direct en Ligue 1 en terminant 2de L2. Le club débute dans son stade Francis- Le Blé face au Toulouse d'Alain Casanova. Le changement majeur intervenu à Brest cet été concerne le poste d'entraîneur où Olivier Dall'Oglio a succédé à Jean-Marc Furlan. Les Bretons ont notamment conservé leur buteur Gaëtan Charbonnier et ont attiré les prometteurs Perraud et Grandsir. Les hommes de Dall'Oglio ont réussi une excellente prestation (4 victoires pour 1 nul) et arrivent en pleine confiance pour débuter cette saison dans l'élite.

De son côté, Toulouse a connu une nouvelle saison difficile, même si les hommes de Casanova ont cette fois validé leur maintien sans avoir à passer par des barrages. Le club a vu plusieurs cadres partir cet été comme Durmaz, Cahuzac et Jullien. Gradel est resté, et le buteur grec Koulouris (19 réalisations dans le championnat grec sous les couleurs de l'Atromitos) est arrivé. Les Toulousains sortent d'une préparation mitigée avec des victoires face à des formations inférieures et des défaites face à des équipes de niveau égal ou supérieur. A domicile et comme c'est souvent le cas pour les promus, un Brest en pleine confiance pourrait s'imposer face aux Toulousains.