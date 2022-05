Pronostic Brest Strasbourg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Brest freine Strasbourg

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 10 autres sites vous permettent de parier sur ce Levante – Real Sociedad :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Onzième de Ligue 1, le Stade Brestois réalise une saison plus qu’honnête. Les Bretons ont assuré leur maintien et ne galvaudent pas la fin du championnat en jouant son rôle de trouble-fête. Dernièrement, les Brestois ont battu une équipe de Clermont qui lutte pour son maintien (2-0) alors que les hommes de Michel der Zakarian s’étaient retrouvés en infériorité numérique suite à l’expulsion de Del Castillo après seulement 20 minutes de jeu. A dix contre 11, Brest a fait la différence en 2 minutes grâce à Brassier et au buteur Mounié (8 buts en L1 cette saison). Avant cela, les partenaires d’Honorat (11 buts) avaient déjà battu le FC Metz (0-1) et surtout l’Olympique Lyonnais (2-1). Lors des 6 dernières journées, Brest ne s’est incliné qu’à une seule reprise face à St Etienne (2-1) dans un match où les Bretons avaient fait jeu égal avec l’ASSE.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Racing Club de Strasbourg a certainement dit adieu à une place sur le podium lors des 2 dernières journées. Les Alsaciens ont tout d’abord perdu en toute fin de rencontre à Lille (1-0) avant de nous offrir une superbe prestation face au Paris Saint-Germain (3-3). Mené 3-1 contre Paris lors de la dernière journée, Strasbourg a fait preuve d’un formidable état d’esprit pour revenir face au champion de France. Ce nul spectaculaire obtenu grâce à une incroyable résilience a cependant poussé les Strasbourgeois à 5 points de Rennes, 3, et à 3 points de Nice, 5. Dans cette dernière ligne droite, le Racing a un calendrier compliqué puisqu’en plus de ce déplacement à Brest, Strasbourg recevra Clermont qui lutte pour son maintien et finira ensuite au stade Vélodrome face à Marseille. Le club alsacien ne s’est plus imposé loin de ses bases depuis la mi-février et un déplacement à Angers (0-1). Très performant lors de la première partie de saison, les attaquants Gameiro, Ajorque et Diallo se montrent moins régulier malgré quelques fulgurances. Sur 3 victoires consécutives, Brest pourrait freiner Strasbourg en accrochant au moins un nul face aux Alsaciens.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Levante Real Sociedad encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !