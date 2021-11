Pronostic Brest Saint-Etienne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Brest, une 5e victoire de rang face à Saint-Etienne

Mal parti dans cette nouvelle saison de Ligue 1, le Stade Brestois a dû attendre la 12journée pour décrocher son 1er succès. Depuis cette première victoire, les Bretons sont impériaux avec 4 succès consécutifs face à Monaco (2-0), Lorient (1-2), Lens (4-0) et Bordeaux (1-2). Comme lors de son déplacement au Moustoir, Brest s’est retrouvé mené face à Bordeaux avant de renverser le match grâce à un doublé de Le Douaron. Le jeune attaquant de 23 ans est ainsi passé en tête du classement des buteurs brestois, devant notamment Mounié avait marqué sur les 3 matchs précédents. A domicile, le Stade Brestois s'était montré la saison passée et ses récentes victoires face à Monaco (2-0) et Lens (4-0), deux candidats aux places européennes, montrent la confiance actuelle de cette équipe. La bonne série de résultats des hommes de Michel Der Zakarian leur a permis de sortir de la zone rouge pour se retrouver en 12position avec 5 points d’avance sur le premier relégable, Clermont et 6 sur leur adversaire du soir, Saint-Etienne. Une victoire face aux Verts leur permettrait d’éloigner un adversaire direct pour le maintien.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Comme Brest, les Verts ont connu une entame catastrophique. Dernier de Ligue 1, les Stéphanois se sont repris avec des succès récents sur Clermont (3-2) et à Troyes (1-0), qui ont redonné un peu de moral aux stéphanois. Cependant, le week-end dernier, l’ASSE recevait le leader parisien sous la neige de Geoffroy-Guichard. Bien partis, les hommes de Puel ont ouvert le score par Bouanga, avant de voir Kolodziejczak être sévèrement expulsé. Ce fait de jeu aura été le tournant de la rencontre, puisque Paris a égalisé dans la foulée, et a ensuite fait la différence grâce à sa supériorité numérique (score final 1-3). Pour ce déplacement important en Bretagne, Puel sera privé de joueurs importants puisque Kolo, Youssouf et Green sont suspendus. De son côté, Arnaud Nordin était malade face au PSG et ne sera peut-être pas totalement rétabli, tandis que Neyou est toujours blessé. Au rayon des bonnes nouvelles, Moukoudi a effectué son retour face à Paris. En mal de points, Sainté se déplace sur un terrain qui ne leur a guère réussi depuis le retour de Brest en Ligue 1 (3 victoires brestoises et 1 nul). Impressionnants lors des dernières rencontres, les Bretons devraient enchaîner une 5victoire de rang et enfoncer Saint-Etienne qui a perdu 4 de ses 7 premiers déplacements cette saison.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Brest Saint-Etienne encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !