Pronostic Brest Reims : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Brest face au mur de Reims

Dans le cadre de la 10journée de Ligue 1, le stade Brestois reçoit le stade de Reims à Francis-le-Blé dimanche. A près d'un tiers du championnat, la formation bretonne n'a toujours pas remporté le moindre match. Logiquement, le club brestois se retrouve dans la zone de relégation en 19position. Toutefois, Brest est toujours dans le coup pour le maintien puisqu'il ne compte que 3 points de retard sur le premier non relégable. L'an passé, le club brestois s'était maintenu grâce à ses prestations à domicile. Cette saison, Brest a disputé 4 rencontres à la maison pour un bilan de deux nuls face à Angers et Rennes, et deux défaites face au PSG et contre le FC Metz. Si les 3 premiers résultats sont plutôt logiques, la défaite face aux Lorrains est plus inquiétante. En effet, la formation messine est un adversaire direct pour le maintien. Lors de la dernière journée, les Brestois ont subi la loi d'une formation niçoise nettement plus forte (2-1), pour ce qui est une troisième défaite de rang. Romain Faivre, le prometteur milieu de terrain, est l'un des rares à tirer son épingle du jeu dans le marasme brestois.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Stade de Reims a tenté le pari Oscar Garcia lors de l'intersaison. Après avoir connu une entame laborieuse avec 3 matchs nuls, la formation champenoise alterne désormais entre victoire et défaite. Battu par le PSG, le club rémois avait montré de bonnes dispositions. Malgré ce revers, les hommes de Garcia semblent avoir pris confiance lors de cette rencontre. Le week-end suivant, Reims décrochait son premier succès de la saison à Rennes (0-2). Depuis, le club champenois s'est montré solide à domicile face à Nantes (3-1) et Lorient (0-0). En revanche, le Stade reste sur deux revers en déplacement face à deux équipes en forme, Lens et Lille. Dans le dur depuis de nombreuses semaines et incapable de remporter la moindre rencontre depuis le début de saison, Brest devrait perdre de nouveaux points face à Reims.