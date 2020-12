Pronostic Brest Reims : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Brest solide à domicile face à Reims

Le Stade Brestois fait partie des agréables surprises de ce début de saison en Ligue 1. Les Bretons sont calés dans le ventre mou du classement avec 18 points, 8 de plus que le premier relégable qui n'est autre que leur adversaire du jour, Reims. Les hommes de Dall'Oglio proposent aussi un jeu très agréable tourné vers l'attaque. Ce constat se confirme notamment à domicile où Brest reste sur deux très belles victoires face à Lille (3-2) et Saint-Etienne (4-1). Le week-end dernier, les Brestois se sont inclinés à Bordeaux sur un éclair d'Hatem Ben Arfa. Les partenaires de Charbonnier ont pris 12 de leurs 18 points dans leur stade Francis Le Blé et veulent effacer la défaite en terre girondine lors de la réception de Reims.

De son côté, le club champenois déçoit avec une 18place au général. Les hommes de David Guion sortaient de deux très belles saisons, avec notamment une qualification pour les barrages d'Europa League. Mal partis et éliminés de la C3, les Rémois ont mis du temps retrouver le jeu qui a fait leur réussite ces dernières saisons. Les Champenois semblaient être repartis de l'avant suite à leur succès à Montpellier et à domicile face à Strasbourg (2-1). Néanmoins, l'absence de la moindre victoire lors des 4 dernières journées fait du maintien une priorité pour le Stade de Reims. La semaine passée, les partenaires de Berisha ont pris un point à domicile face à une équipe niçoise dans le dur après deux revers consécutifs face à Paris et Nîmes. Pour cette rencontre, une solide formation brestoise à domicile devrait s'imposer face à des Rémois dans le dur.