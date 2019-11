Pronostic Brest PSG : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Un bol d’air breton pour le PSG !

Promu cette saison, Brest réalise un excellent début de saison dans l'élite au point d'occuper la 9e place de Ligue 1. Les Bretons ont pris la majeure partie de leurs points grâce à leurs prestations à domicile. Avant le revers concédé à Amiens (1-0) le week-end dernier, les hommes de Dall'Oglio venaient d'enchainer 3 succès de rang en championnat face à Metz, Angers et Dijon. La venue du champion en titre parisien est un bonus dans ce début de saison réussi. Les Bretons n'ont rien à perdre face à un PSG moins fringant lors des dernières rencontres. En effet, les Parisiens restent sur deux performances moins abouties face à Dijon (défaite 2-1) et Bruges en Ligue des Champions (victoire 1-0). Les joueurs de Tuchel peuvent remercier Keylor Navas qui a arrêté un penalty face aux Belges et ainsi offert la qualification pour les huitièmes de finale de la LDC. Les Parisiens peuvent désormais se concentrer à accentuer leur avance en Ligue 1. Mauro Icardi, excellent depuis son arrivée, s'est blessé face à Bruges et sera absent. Il devrait être remplacé par un Edinson Cavani mort de faim. Cette saison, le PSG a, en règle générale, fait le job en déplacement mais en se contentant de faire le strict minimum. Entre une équipe bretonne solide et des Parisiens moins fringants, ce match ne devrait pas être riche en buts.