Pronostic Brest PSG : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Le PSG gagne encore en encaissant face à Brest

Après une dernière saison contrastée, satisfaisante au niveau du jeu produit mais finalement terminée à la 17place juste devant le barragiste, le Stade Brestois est reparti sur des bases assez similaires. Très intéressant devant avec son quatuor offensif composé de Mounié, Honorat, Cardona et Faivre, Brest encaisse toujours des buts, et ce malgré l'arrivée du gardien international néerlandais Bizot (ex-AZ Alkmaar) qui a pris la place de l'historique Larsonneur dans les cages et de Michel der Zakarian sur son banc. Résultat, Brest a démarré sa saison par deux matchs nuls (1-1 à chaque fois), le premier sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais, et le deuxième à domicile dimanche dernier face au Stade Rennais. Si le PSG vient de signer l'un des plus beaux mercatos de l'histoire du foot pour oublier une saison dernière où il n'a remporté que la Coupe de France, tous les nouveaux venus ne sont pas prêts. Derrière notamment, l'expérimenté Sergio Ramos est blessé et le portier Donnarumma, meilleur gardien de l'Euro, est a priori toujours en phase de reprise. Après avoir perdu le Trophée des Champions face à Lille (1-0), le PSG a remporté ses 2 premiers matchs de la saison en Ligue 1, d'abord chez le promu troyens (victoire 2-1), puis samedi dernier au Parc face à l'actuelle lanterne rouge strasbourgeoise (4-2). A chaque fois, le PSG a encaissé au moins un but et, sur ses 2 matchs de championnat, il a concédé beaucoup d'occasions. Cela pourrait être encore le cas face à une équipe de Brest très intéressante devant et qui a scoré sur ses 2 premiers matchs. Une nouvelle fois, le PSG pourrait donc l'emporter en encaissant au moins un but.