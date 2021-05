Pronostic Brest PSG : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Le PSG fait le taf à Brest

Hors de la zone de relégation toute la saison, le Stade brestois pourrait vivre une dernière journée cruelle. En effet, avec un seul point d'avance sur l'actuel barragiste nantais, qui finit en pleine forme, les Bretons ont des soucis à se faire. Le banc brestois devrait surveiller de très près le résultats du FC Nantes mais également celui de la rencontre qui oppose Strasbourg à Lorient. Battu deux fois consécutivement par Nantes (1-4) et Nice (3-2), le club breton n'a pris qu'un point en déplacement dans l'Hérault le week-end dernier face à des Montpelliérains rapidement réduits à 10 (0-0). Pour assurer leur place dans l'élite, les Brestois doivent s'imposer lors de cette dernière journée mais font face au PSG. De plus, lors du début de saison, les hommes de Dall'Oglio s'étaient montrés performants dans leur stade mais le sont beaucoup moins actuellement. En effet, Brest ne s'est imposé qu'une seule fois lors des 5 dernières réceptions, face à la lanterne rouge dijonnaise. En face, le PSG n'a pas d'autre choix que de s'imposer pour mettre la pression à Lille qui joue à Angers. Les Parisiens ont réalisé une saison décevante au cours de laquelle ils se sont inclinés à 8 reprises. Grâce à sa différence de buts largement favorable, le club de la capitale est assuré d'une place sur le podium. Tenu en échec par le Stade Rennais (1-1) lors de son dernier déplacement, le PSG s'est ensuite repris au Parc des Princes face à Reims (4-0). Les hommes de Pochettino ont profité de l'expulsion rapide du capitaine rémois Abdelhamid mais aussi du retour dans le XI de Kylian Mbappé. L'international français réalise une très belle saison et occupe la tête du classement des buteurs avec 26 réalisations, le champion du monde a inscrit près d'1 tiers des buts de son club en Ligue 1. Sur sa lancée, Mbappé a une nouvelle fois été décisif face à son ancien club de l'AS Monaco en finale de la Coupe de France (0-2). Pour ce match, le PSG devrait faire le taf et s'imposer tranquillement face à des Brestois qui ont mal fini et qui auront un œil attentif aux autres résultats de la journée.