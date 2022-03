Pronostic Brest OM : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

L'OM prend sa revanche face à Brest

Dans le cadre de la 28journée, Brest reçoit l'Olympique de Marseille dimanche soir dans son stade Francis le Blé. La formation bretonne fait partie de ces équipes qui ne jouent plus grand-chose lors de cette dernière ligne droite. En effet, Brest, avec ses 35 points, possède 11 unités d'avance sur la relégation et 9 de retard sur le Racing Club Strasbourg. Lors des dernières semaines, la formation bretonne a fait preuve d'inconstance dans ses performances mais parvient tout de même à réussir quelques coups, comme le week-end dernier où elle s'est imposée à Lens (0-1) contre le cours du jeu sur un but d'Honorat. L'ancien stéphanois est l'une des très bonnes satisfactions bretonnes depuis l'entame de cet exercice. De plus, les Brestois ont réalisé un coup judicieux lors du mercato hivernal avec Satriano, prêté par l'Inter. Michel der Zakarian est en train de réussir en Bretagne après avoir connu une entame très compliquée.

En face, l'Olympique de Marseille est parti en quête du podium pour décrocher une place dans la prochaine Ligue des Champions. En milieu de semaine, les Marseillais se sont imposés à domicile en Conference League face aux Suisses de Bâle (2-1) sur un doublé de Milik. Le Polonais confirme qu'il est un excellent buteur en Coupe mais connait moins de réussite en championnat. Ce résultat favorable est cependant loin de confirmer la classe d'écart qu'il y avait entre les 2 équipes au Vélodrome. Cette courte victoire met l'OM sous pression pour le match retour. En Ligue 1, Marseille semblait parti pour se positionner comme le dauphin du PSG. Cependant, les Phocéens ont inexplicablement baissé le pied en laissant de nombreux points en route face à des adversaires largement à leur portée comme Troyes (1-1) ou Clermont (2-0), mais aussi face à Monaco (0-1) qui lutte également pour les places européennes. La victoire jeudi en C4 a sans doute rebooster les troupes de Sampaoli et notamment Milik, auteur d'un doublé (14 buts toutes compétitions confondues), et qui devrait aligné avec Payet en soutien (9 buts en Ligue 1). Pour cette affiche du dimanche soir, Marseille devrait prendre sa revanche sur Brest qui était venu s'imposer au Vélodrome.