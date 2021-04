Pronostic Brest Nîmes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Brest, la victoire du maintien face à Nîmes

En s'inclinant sur la pelouse de Lorient (1-0) le week-end dernier, le Stade brestois a glissé dangereusement vers la zone de relégation. En effet, les Bretons pointent désormais en 16position avec 6 points d'avance sur le 1relégable, qui n'est autre que le Nîmes Olympique. Un succès à Francis-Le Blé ce dimanche permettrait à Brest de faire un grand pas vers le maintien. La dynamique actuelle des Bretons inquiète leur coach Olivier Dall'Oglio, puisque Brest ne compte qu'une seule victoire lors des 7 dernières journées. En revanche, les prestations à domicile de sa formation rassurent le coach brestois. En effet, le club breton a assez récemment décroché des victoires importantes face à Bordeaux et Dijon, deux adversaires directs, lors des derniers matchs à Francis-Le Blé. Déterminés à se sauver rapidement, les Brestois devraient réaliser une prestation plus convaincante que celle réalisée au Moustoir.

De son côté, Nîmes s'est peut-être vu trop beau après sa victoire face à Lille (1-2) à Pierre-Mauroy avant la trêve internationale. En effet, les Crocos avaient la possibilité de réaliser une excellente opération face à l'AS Saint-Étienne le week-end dernier. Passés complètement à côté de leur match, les Nîmois se sont logiquement inclinés face aux Stéphanois (0-2). Les Gardois possèdent désormais 4 points de retard sur le premier non-relégable, Lorient. De plus, pour cette rencontre, le NO sera privé de son capitaine Briançon qui s'est une nouvelle fois blessé face aux Verts. Pascal Plancque veut s'appuyer sur l'esprit combatif de ses hommes pour essayer d'accrocher un résultat en Bretagne. Néanmoins, Brest a montré d'excellentes dispositions dans son stade et semble en mesure d'accrocher 3 points précieux en vue du maintien.