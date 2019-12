Pronostic Brest Nice : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Brest solide face à un Nice en difficultés à l'extérieur !

Profitez de 100€ chez Betclic peu importe le résultat de votre 1er pari

vous recevez forcément 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Brest - Nice :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Promu cette saison, Brest réalise une première moitié de saison correcte. Les Bretons sont dans leur plan de marche avec 21 points au compteur, 15 de ces points ayant été pris dans leur stade Francis Le Blé. Seul le PSG, de manière heureuse, est arrivé à repartir de Bretagne avec les 3 points. Le week-end dernier, les Brestois ont confirmé leurs difficultés en déplacement en s’inclinant à Lille (1-0). Les hommes de Dall’Oglio vivent une période un peu plus difficile avec une seule victoire lors des 6 dernières journées mais ce succès a été brillamment obtenu lors de la visite de Strasbourg (5-0) lors du dernier match des Finistériens à la maison.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐Les Niçois partagent la même dynamique avec de bonnes performances à domicile et des défaites hors de leur base. Les Aiglons restent sur 6 revers de rang en Ligue 1 en déplacement, auxquels on peut ajouter la défaite au Mans en Coupe de la Ligue. Leur dernier voyage s’est d'ailleurs terminé par une lourde défaite à Saint-Etienne (4-1). A domicile, Nice reste au contraire sur deux très belles prestations face à Angers (3-1) et Metz (4-1). Entre une équipe de Brest solide à domicile et des Niçois dans le dur en déplacement, nous voyons les Bretons accrocher au moins un nul devant leurs supporters.- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(145€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Brest Nice encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !