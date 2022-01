Pronostic Brest Nice : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nice débute bien à Brest

En grande difficulté en début de saison, Brest s'est rapidement retrouvé dans la zone de relégation. Sans la moindre victoire lors des 11 premières journées, le club breton a ouvert son compteur face à Monaco (2-0). Ce succès semble avoir été le déclic recherché par Michel der Zakarian puisque ses hommes ont ensuite aligné 5 victoires consécutives face à Lorient, Lens, Bordeaux, St Etienne et Marseille. La belle dynamique des Brestois s'est arrêtée lors de la réception de Montpellier où les partenaires d'Honorat ont connu une véritable déroute (0-4). Pour son dernier match de championnat, la formation bretonne avait ramené un point de Troyes (1-1). En Coupe de France, les Brestois ont souffert pour se défaire de Dinan (0-0, victoire aux tab) avant d'écraser une équipe de Bordeaux amoindrie par de nombreux cas de Covid dans son effectif (3-0). Au prochain tour, les hommes de Michel der Zakarian se déplaceront sur la pelouse de Nantes.

De son côté, Nice a revu les objectifs à la hausse avec l'arrivée de Christophe Galtier, champion de France avec Lille. De plus, le club azuréen a opéré un recrutement de premier plan, avec les Lemina, Delort, Stengs, Rosario, Bard ou Kluivert. Ces apports se font ressentir car le GYM occupe la seconde place du classement derrière le PSG. Solide face aux « gros » , les Aiglons ont rencontré des problèmes face à des formations à leur portée, avec des revers surprenants face à Lorient, Troyes et Metz notamment. Les Niçois sont avertis avant ce déplacement à Brest et ne devront pas sous-estimer la formation bretonne. Les hommes de Galtier restent sur deux succès importants face à Rennes (1-2) et contre Lens (2-1). De plus, après avoir battu Cholet (0-1) en Coupe de France, Nice a été exempté de 16e de finale car il était censé affronter le vainqueur du match Paris FC – OL. Déterminé à lancer 2022 sur de bonnes bases, Nice devrait s'imposer en Bretagne face à Brest.