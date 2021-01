Pronostic Brest Nice : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Brest repart de l’avant face à Nice

Le Stade Brestois est l'une des plus agréables formations à suivre dans le championnat de France., avec son jeu plaisant tourné vers l'offensive. Il n'est d'ailleurs pas étonnant de noter que les rencontres les plus spectaculaires de Ligue 1 sont celles de Brest, avec une moyenne de 3,5 buts/match. A l'orée de cette journée, les hommes de Dall'Oglio sont calés dans le milieu de tableau à la 11place avec 23 points, soit 11 de plus que le premier relégable. Pour leur dernier match de l'année 2020, les Bretons se sont inclinés à Bollaert face au promu lensois (2-1). Dans leur stade Francis Le Blé, les Brestois se montrent performants et n'ont perdu qu'à deux reprises, face à Marseille et dans un jour sans face à Strasbourg. Ils restent sur 3 victoires et 1 nul à domicile.

De son côté, l'OGC Nice était attendu comme l'un des candidats aux places européennes. Les Aiglons ont plutôt bien démarré le championnat en se montrant efficaces. Le tournant de la première partie de saison aura été la lourde blessure du capitaine Dante. Depuis le début de l'indisponibilité du Brésilien, l'édifice niçois s'est écroulé, ce qui a entraîné le licenciement de Patrick Vieira. Les dirigeants azuréens ont travaillé durant le mercato pour trouver un remplaçant à Dante, et l'heureux élu est l'ancien Stéphanois William Saliba qui devrait apporter de la stabilité. En attendant, le club niçois est dans le dur avec une seule victoire au cours des 11 dernières journées, face à la lanterne rouge nîmoise. Lors de la dernière journée, Nice a affiché sa fébrilité face à Lorient en dilapidant une avance de 2 buts (2-2). Pour cette affiche, un Brest séduisant à domicile devrait être en mesure de s'imposer face à des Aiglons décevants.