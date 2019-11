Pronostic Brest Nantes : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Un derby breton entre Brest et Nantes pauvre en buts

Ce samedi soir dans le cadre de la 14journée de Ligue 1, Brest reçoit dans son stade Francis Le Blé, le FC Nantes. Les deux formations réalisent un début de saison correct et occupent respectivement la 9place pour les Canaris et la 12pour Brest. Le club entraîné par Olivier Dall'Oglio vient de s'incliner lors des deux dernières journées, à Amiens (1-0) et à domicile face au Paris Saint Germain (1-2). Le champion de France en titre peut s'estimer heureux tant les Bretons avaient montré de belles choses sur ce match. Le promu a profité de la trêve pour recharger les batteries et veut retrouver les joies de la victoire. Ce revers face aux Parisiens est le premier de la saison à domicile. Depuis le début de saison, Nantes s'est montré très efficace. Comme les matchs des Brestois, les rencontres des Canaris se terminaient en général avec peu de buts. Avant la trêve internationale, les Nantais nous ont offert une rencontre totalement différente face à Saint-Etienne avec un scénario fou en leur défaveur (2-3). Les Nantais connaissent leur premier passage compliqué et restent sur 4 défaites en championnat. Gourcuff devrait revenir aux bases et s'appuyer sur une défense solide pour accrocher un résultat à Brest. Pour ce derby, sans doute tendu, un match serré avec moins de 3 buts est possible, comme lors de 5 des 7 matchs à domicile de Brest et comme lors des 3 derniers matchs des Nantais.