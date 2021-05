Pronostic Brest Nantes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Brest - Nantes sans vainqueur

En s'imposant à Geoffroy-Guichard (1-2) le week-end dernier, le Stade Brestois a fait un grand pas vers le maintien. En effet, le club breton dispose de 9 points d'avance sur le barragiste qui n'est autre que son adversaire du soir, le FC Nantes. Olivier Dall'Oglio peut remercier Gaëtan Charbonnier auteur de deux buts exceptionnels dans le Chaudron. Souvent critiqué pour son manque d'efficacité en Ligue 1, le meilleur buteur de la saison 2018-2019 de L2 a répondu présent au bon moment. Un bon résultat à domicile ce dimanche devrait permettre aux Brestois d'assurer définitivement leur place dans l'élite pour la saison prochaine. Depuis le début de saison, le club breton s'est souvent montré à son avantage à la maison, ce qui est en revanche un peu moins le cas lors des dernières réceptions. En effet, Brest reste sur trois matchs nuls à Francis le Blé face à Angers (0-0), Nîmes (1-1) et Lens (1-1).

De son côté, le FC Nantes a retrouvé espoir grâce à son succès à la Meinau face à Strasbourg (2-1). Menés au score, les Canaris ont réagi en seconde période pour décrocher une précieuse victoire. Désormais, le club de Loire-Atlantique occupe la place de barragiste avec le même nombre de points que le Nîmes Olympique. Avec Brest, Bordeaux, Dijon et Montpellier au programme des 4 dernières journées, les hommes d'Antoine Kombouaré peuvent encore se sauver. Le problème des Nantais depuis le début de cette saison est qu'ils n'ont jamais su remporter deux matchs consécutivement. Entre une équipe de Brest qui reste 3 matchs nuls et une formation de Nantes qui n'arrive jamais à enchaîner 2 victoires consécutives, on pourrait voir un score de parité.