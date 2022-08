Pronostic Brest Montpellier : analyse, cotes et pronos du match de Ligue 1

Brest enchaîne à Montpellier !

Auteur d'une saison très correcte l'an dernier ponctuée à une intéressante 11place, le Stade Brestois aimerait sans doute passer un cap cette saison et s'installer en première moitié de tableau. Dominés d'entrée à Lens au terme d'un match intense (3-2), les Finistériens se sont bien repris en tenant en échec, à domicile, l'OM (1-1). Mais c'est vraiment face à Angers dimanche dernier (1-3) que les hommes de Michel Der Zakarian ont affiché leurs belles qualités pour remporter une première victoire totalement méritée. Du côté de Montpellier, c'est plutôt la soupe à la grimace en ce début de saison. Souvent présent au contact des places européennes les années précédentes, le MHSC semble plutôt se diriger vers une saison moyenne comme l'an denrier. Si la rentrée des classes s'est bien passée pour cette équipe avec une victoire obtenue contre une équipe troyenne qui devrait souffrir cette saison (3-2), la suite a été bien plus difficile pour cette équipe face au PSG (5-2) et surtout contre le promu Auxerre (1-2) la semaine dernière. Privés de leur meilleur joueur et capitaine Teji Savanier dimanche en raison d'une suspension, les joueurs de la Paillade pourraient bien souffrir dans cette rencontre même s'il n'est pas impossible de les voir faire trembler les filets.