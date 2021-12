Pronostic Brest Montpellier : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un 7 sur 7 pour Brest face à Montpellier

En grande difficulté lors de l’entame du championnat, le Stade Brestois s’est parfaitement ressaisi et vient d’enchaîner une incroyable série de 6 succès. Cette excellente dynamique a permis de faire passer les Bretons de la zone rouge à la 10place du classement. Les Brestois se retrouvent seulement à 3 points de Nice qui est en quatrième position. Invaincus lors des 8 dernières journées, les hommes de Dall’Oglio ont successivement battu Bordeaux (1-2), Saint-Etienne (1-0) et Marseille samedi dernier (1-2 avec des buts de Faivre et Honorat), trois institutions du foot français. Lors des deux matchs en déplacement, les Brestois se sont retrouvés menés mais ont finalement réussi à renverser le match. Les Honorat (5 buts), Faivre (7 buts), Le Douaron (5 buts) ou Mounié (4 buts) s’en donnent à cœur joie actuellement avec une réussite maximale, ce fut notamment le cas lors de la réception de l’AS Saint Etienne avec un penalty généreusement accordé et des montants en faveur des Brestois.enchezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐A l’instar de Brest, Montpellier est sur une bonne dynamique puisqu'il vient de remporter ses deux dernières rencontres face à des formations relégables, Metz (1-3) et Clermont (0-1). Ces victoires permettent au MHSC de conserver sa place dans la 1partie de tableau en 9position, avec un seul point d’avance sur leur adversaire du jour. En déplacement, le club héraultais a réussi quelques coups lors des dernières journées en s’imposant face à Nice (0-1) et Metz (1-3), mais se montre surtout performant dans son stade. A l'extérieur, Montpel a perdu 4 de ses 8 déplacements de Ligue 1. Sur une incroyable série, Brest devrait enchainer un 7succès consécutif face à Montpellier.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Brest Montpellier encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !