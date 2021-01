Pronostic Brest Metz : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Brest se relance à domicile face à Metz

Le Stade Brestois réalise une excellente saison avec la 13place du classement et 26 points. Les Bretons comptent 11 unités d'avance sur la zone de relégation. Les hommes de Dall'Oglio doivent ce bon parcours à leur performance à domicile où ils ont engrangé 19 de leurs 26 points. Le club breton vient d'enchainer trois défaites consécutives face au Paris Saint-Germain, Rennes et Reims. Brest compte sur ce match dans son stade Francis-le-Blé pour se relancer. Les partenaires de Larsonneur réalisent de très bonnes prestations à domicile avec notamment de nombreux buts. La mission ne sera pas simple face à une formation messine très bonne depuis le début de la saison. Lors de son dernier match à domicile, Brest s'est incliné dans le derby face à Rennes, mais n'a pas été verni puisque Mounié a touché à 3 reprises les montants.

De son côté, le FC Metz est la très bonne surprise de cette saison. Les Grenats occupent une méritée 8place du classement, avec 5 points de retard sur Rennes, 5à l'orée de cette journée. Les hommes de Fred Antonetti sont sur une excellente phase qui les a vu s'imposer au Groupama Stadium de Lyon (0-1), et contre le FC Nantes de Raymond Domenech (2-0). Privé de Niane, blessé, et de Diallo, recruté par Strasbourg, Metz s'en remet notamment à l'excellent Farid Boulaya. Le joueur passé par Clermont confirme tout son potentiel cette saison. Battu à l'aller (2-0), le club lorrain se déplace pour aller chercher un résultat à Brest. Solide à domicile (4 victoires, 1 nul et 1 défaite lors de ses 6 derniers matchs à domicile), Brest devrait accrocher au moins un nul dans une rencontre avec plus d'un but.